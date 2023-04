Væksten i Kinas økonomi slår forventningerne efter genåbning

Kinas bruttonationalprodukt (bnp) voksede 4,5 procent fra første kvartal 2022 til første kvartal 2023.

Det viser data fra Kinas nationale statistikbureau tirsdag ifølge Reuters.

- Genåbningen har givet et stort vækstløft til kinesisk økonomi ovenpå et svagt 2022, hvor økonomien var tynget af de omfattende nedlukninger, siger seniorøkonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver i en kommentar.

Han henviser til det, at Kina for nylig droppede nultolerancepolitikken over for Covid-19.

Væksten er højere end de fire procent, som analytikere ifølge Reuters havde forventet.

Til sammenligning voksede Kinas bnp ifølge Reuters 2,9 procent i det forrige kvartal.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

- Det er godt nyt for verdensøkonomien, at Kina er tilbage på vækstsporet. Fremgangen i Kina er en tiltrængt vækstindsprøjtning til verdensøkonomien, hvor flere vestlige lande står overfor en vækstafmatning, siger Kristian Skriver.

- I USA og Europa er der udsigt til, at væksten aftager mærkbart i 2023. Derfor er den tiltagende vækst i Kina en kærkommen nyhed.

Og det kan ifølge Kristian Skriver også få betydning for danske virksomheder.

- Den tiltagende vækst i Kina kan også mærkes i Danmark, siger han.

Ifølge ham var Danmarks eksport til Kina i 2022 på 85,8 milliarder kroner, hvilket gør Kina til Danmarks 7. største eksportmarked.

- Der er svage vækstudsigter på flere vigtige danske eksportmarkeder i Europa og USA. Derfor er det en kærkommen nyhed for dansk økonomi, at der igen er høj vækst i Kina.

Analytikere forventer ifølge Reuters, at Kinas økonomi vokser med 5,4 procent i år sammenlignet med tre procent sidste år.

