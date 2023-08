Vælgere i Ecuador stemmer for at stoppe olieboring i Amazonas

Et flertal af vælgerne i Ecuador har ved en folkeafstemning stemt for at stoppe olieudvindingen i et område i nationalparken Yasuni, som er en del af regnskoven Amazonas.

Folkeafstemningen fandt sted samtidig med første runde af præsidentvalget, som blev afholdt søndag.

Næsten 59 procent af vælgerne stemte for at indstille olieudvindingen i det pågældende område i nationalparken.

- Dette er en historisk sejr for Ecuador og for planeten, lyder det fra miljøbevægelsen Yasunidos i et opslag, der er offentliggjort på sociale medier.

På grund af sine mange plante- og dyrearter anses Yasuni-nationalparken for at være et af de mest diverse naturområder i verden.

Og olieindustrien med alt, hvad den indebærer af boringer, træfældning og transport, udgør en trussel for naturen, mener kritikere.

Netop udvinding af olie var et af de emner, der var på dagsordenen, da otte sydamerikanske lande for nylig mødtes på et topmøde om Amazonas' fremtid.

På mødet besluttede Ecuador sammen med Bolivia, Brasilien, Colombia, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela at etablere en alliance, der skal arbejde for at stoppe fældning af regnskoven.

Samtidig opfordrede miljøforkæmpere landene til at forbyde alle nye olieudvindinger i Amazonas for at beskytte dyre- og plantelivet i regnskoven.

Det er et skridt, som Colombia allerede har taget, men de otte lande nåede ikke til enighed om en bindende aftale herom.

Udvinding af olie har siden 1970'erne været en af de bærende søjler i Ecuadors økonomi.

Olieindustrien indbragte sidste år Ecuador ti milliarder dollar (cirka 68 milliarder kroner). Overskuddet fra olieudvindingen udgjorde ti procent af Ecuadors bruttonationalprodukt i 2022.

Boring efter olie i Yasuni begyndte i 2016 efter flere års debat i Ecuador om, hvorvidt man overhovedet skulle begynde at udvinde olie i området.

Den daværende præsident, Rafael Correa, forsøgte at overbevise udlandet om, at Ecuador skulle gives en kompensation i form af 3,6 milliarder dollar for at undlade at bore efter olie i nationalparken.

Ud over at stemme for at stoppe olieudvindingen i Yasuni-nationalparken har et flertal af vælgerne i Ecuador stemt for et forbud mod minedrift i dele af Choco Andes-skoven i den nordvestlige del af landet.

/ritzau/AFP