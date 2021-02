Væltet leder i Myanmar sigtes for ulovlig import af radioer

Aung San Suu Kyi har ifølge politi i Myanmar ulovligt importeret og anvendt håndholdte radioer.

Myanmars politi har rejst sigtelser mod den væltede leder, Aung San Suu Kyi, for at have brudt love omhandlende import og eksport.

Det viser et politidokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Dokumentet stammer fra en politistation i hovedstaden, Naypyidaw.

En talsmand for Aung San Suu Kyis parti bekræfter, at hun er blevet sigtet for brud på import/eksportlov i landet

Af dokumentet fremgår det, at militær ved en gennemsøgning i Suu Kyis hjem fandt håndholdte radioer, som var importeret ulovligt og brugt uden tilladelse.

Politiet mener, at hun bør varetægtsfængsles frem til 15. februar, mens videre efterforskning pågår.

Tidligt mandag morgen lokal tid blev Myanmars demokratisk valgte leder, Suu Kyi, anholdt, da militæret tog kontrol over landet i et år.

Suu Kyi vandt en jordskredssejr ved valget sidste år, men militæret hævder, at der har været udbredt valgsvindel. Dette afvises af landets valgkommission.

Oven på kuppet har den militære junta udpeget 11 nye ministre. Den nye leder er general Min Aung Hlaing.

Myanmars militær har i årtier siddet på magten i det sydøstasiatiske land. For ti år siden blev det næsten fem årtier lange jerngreb sluppet.

/ritzau/Reuters