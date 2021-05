Værk af Picasso er solgt for over en halv milliard kroner

På en auktion i New York har et værk af Picasso fået hammerslag på langt over vurderingsprisen.

Et maleri af den spanske kunstner Pablo Picasso - "Kvinde siddende nær et vindue" - er solgt for over en halv milliard kroner på en auktion i New York.

Det oplyser auktionshuset Christie's, der ifølge theartnewspaper.com havde vurderet værket til 55 millioner dollar.

Men det viste sig at være alt for lidt. Prisen endte på 90 millioner dollar (554,3 millioner kroner). Det varede 19 minutter, før hammerslaget faldt.

Køberen skal dog ryste op med i alt 103,4 millioner dollar, når afgifter og kommission til Christie's lægges oven.

Kvinden, der er portrætteret i maleriet fra 1932, hed Marie-Thérèse og var Picassos ungdomskæreste, skriver theartnewspaper.com.

Forrige gang, maleriet skiftede ejer, var i 2013, da det på en auktion i London blev solgt for 44,5 millioner dollar inklusive afgifter og kommission.

Det dukkede første gang op på en auktion i 1997 hos Christie's i New York, da det gik for bare 7,5 millioner dollar.

At prisen er mangedoblet gennem årene bekræfter Pablo Picassos særlige status i kunstverdenen, skriver AFP.

Han blev født i 1881 og blev allerede efter sin død i 1973 anset som en af det 20. århundredes største kunstnere.

Fem værker af den spanske mester, der blev født i 1881 og døde i 1973, har nu passeret den symbolske tærskel på 100 millioner dollar.

Rekorden for et Picasso-maleri har "Les Femmes d'Alger" (Version O). Det farverige og kubistisk oliemaleri af algeriske kvinde blev i 2015 solgt for 179,4 millioner dollar af Christie's.

/ritzau/