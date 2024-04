Værste masseblegning nogensinde rammer Great Barrier Reef

Det værste tilfælde af masseblegning nogensinde har ramt verdens største koralrev, Great Barrier Reef ud for Australiens østkyst.

Det oplyser The Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) i en udtalelse natten til onsdag dansk tid.

Blegning af korallerne sker, når varmere vand ødelægger de alger, som korallerne lever af, hvilket i sidste ende gør korallerne hvide.

Det kom allerede i marts frem, at Great Barrier Reef er ramt af sin femte masseblegning på otte år.

Det er de stigende havtemperaturer, som har skabt en hedebølge under vandet ved koralrevet.

Temperaturerne har ifølge GBRMPA forårsaget store skader på en strækning på 1100 kilometer.

Det er ikke bare Great Barrier Reef, som er mere end 2300 kilometer langt, der er ramt af masseblegning.

Den amerikanske vejrtjeneste NOAA sagde tidligere på ugen, at det er et verdensomspændende fænomen.

- Langs kystlinjerne fra Australien og Kenya til Mexico er mange af verdens farvestrålende koralrev blevet spøgelsesagtigt blege, lød det i en rapport.

Koralrev er havbund eller forhøjninger på havbunden, som består af kalkstrukturer bygget af hvirvelløse koraldyr.

Levende koraldyr sidder fæstet til formationer, som stammer fra skallerne til for længst døde dyr. At danne et stort rev kan tage flere tusinde år.

På revene lever der mange typer fisk og andre arter. Det anslås, at hele 25 procent af alle arter i havet lever på koralrev eller er afhængige af dem.

Mange hundreder millioner mennesker får dækket dele af deres madbehov af fisk, som lever nær koralrev.

/ritzau/AFP