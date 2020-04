Vagthund bebrejder Syriens styre for angreb med kemiske våben

Det var det syriske luftvåben, der kastede sarin og klorin ned over landsbyen Lataminah, konkluderer OPCW.

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) bebrejder for første gang specifikt det syriske styre for et angreb med kemiske våben i provinsen Hama i 2017.

Ifølge OPCW brugte præsident Bashar al-Assads luftvåben nervegassen sarin samt klorin tre gange i 2017.

Det oplyser organisationen onsdag i den første rapport fra et nyt efterforskningshold nedsat af OPCW. Efterforskerne har som mål at identificere gerningsmændene bag angreb i Syriens ni år lange borgerkrig.

Efter offentliggørelsen af rapporten har vestlige nationer og rettighedsgrupper fordømt Syrien.

Rapporten vil nu blive sendt videre til FN, som blandt andet skal beslutte, om der skal tages yderligere skridt og i så fald hvilke.

I marts 2017 kastede syriske jagerfly sarin ned over den nordlige landsby al-Lataminah, mens en militærhelikopter kastede en tønde fuld af klorin over den samme landsby, viser efterforskningen.

Ifølge efterforskerne fra OPCW er der "rimelig grund til at tro, at gerningsmændene bag angrebet var personer, der tilhørte det syriske luftforsvar".

/ritzau/AFP