Vagthund får lov at besigtige atom-overvågningsudstyr i Iran

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) og Iran er enige om at lade inspektører give overvågningsudstyr ved iranske atomanlæg et eftersyn.

Det oplyser IAEA og Iran i en fælles meddelelse søndag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Et møde i Teheran mellem Iran og Rafael Grossi, der står i spidsen for IAEA, har haft til formål at mindske spændingerne mellem Iran og Vesten.

Med aftalen er en diplomatisk konfrontation denne uge umiddelbart afværget. Men forhandlinger om at få USA og Iran tilbage til atomaftalen fra 2015 står ifølge internationale medier fortsat i stampe.

- Vi er blevet enige om at udskifte gamle hukommelseskort i agenturets kameraer, siger Mohammad Eslami, der leder Irans atomenergiorganisation, ifølge iranske statsmedier.

I den fælles meddelelse står der, at Grossi planlægger at besøge Teheran igen "inden for nær fremtid".

- De to parter er enige om at fortsætte deres interaktioner og møder på det relevante niveau, står der.

På mange måder står IAEA dog i samme position som før mødet, skriver nyhedsbureauet AP.

En atomaftale blev indgået i efteråret 2015 mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod iranerne.

Men i 2018 trak Trump USA ud af atomaftalen. Senere indførte USA sanktioner mod landet.

Siden da er også Iran gradvist bakket ud af aftalen. Landet beriger nu uran på højere niveauer, som er tættere på at kunne bruges til atomvåben.

