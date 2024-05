Vagthund: Paramilitære angreb i Darfur er muligvis folkedrab

En række angreb fra sudanesiske paramilitære militser i Darfur-regionen i Sudan rejser muligheden for "folkedrab" mod ikke-arabiske etniske samfund.

Sådan lyder det torsdag fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i en ny rapport.

Den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) samt allierede militser er vidt og bredt blevet anklaget for etnisk udrensning, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i deres krig med den sudanesiske hær, som brød ud i april 2023.

Titusindvis er blevet dræbt under krigen, inklusive op mod 15.000 mennesker i byen El-Geneina i det vestlige Darfur, siger eksperter fra FN.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dette område, der er i fokus i rapporten fra Human Rights Watch.

Rapporten beskriver "en etnisk udrensning af massalit-folket og andre ikke-arabiske befolkningsgrupper".

Fra sent i april og indtil tidligt i november sidste år udførte RSF og allierede militser "et systematisk felttog for at fjerne - og herunder dræbe - etniske massalitter", skriver HRW.

Lokale menneskerettighedsjurister siger, at de har opdaget et mønster, hvor paramilitære krigere rettede deres angreb mod "fremtrædende medlemmer af massalitfolket, herunder læger, menneskerettighedsforkæmpere, lokale ledere og embedsmænd".

HRW tilføjer, at krigerne "metodisk har ødelagt civil infrastruktur" - primært i samfund, som består af fordrevne massalitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Satellitbilleder viser, at "flere nabolag siden juni er blevet systematisk ødelagt, mange med bulldozere, hvilket forhindrer fordrevne civile i at vende hjem".

Det er primært foregået i massalitfolkets områder i El-Geneina, skriver HRW.

Organisationen skriver videre, at angrebene udgør "en etnisk udrensning", da de ser ud til at have det formål at få dem (massalitfolket, red.) til i det mindste at forlade regionen.

Drabenes kontekst "øger muligheden for, at RSF og dets allierede har til hensigt helt eller delvist at udrydde massalitfolket - i det mindste i det vestlige Darfur - hvilket peger på, at et folkedrab enten er blevet udført eller er undervejs", lyder det fra HRW.

/ritzau/AFP