Valg i Colombia skal ud i ny runde trods føring til eks-partisan

Valget i Colombia skal ud i en anden runde. Det står klart, efter at størstedelen af stemmerne er talt op efter søndagens valg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med 78,5 procent af stemmerne optalt fører den venstreorienterede Gustavo Petro med 40,6 procent af stemmerne.

Næst efter Petro står den højreorienterede præsidentkandidat Federico Gutierrez til 27,9 procent af stemmerne.

Da det kræver mere end 50 procent af stemmerne at blive præsident efter første runde, skal valget afgøres i en anden runde.

Her skal Gustavo Petro og Federico Gutiérrez i direkte duel mod hinanden. Ved søndagens valg stillede i alt seks kandidater op.

Det foreløbige resultat læner sig op ad resultaterne fra meningsmålingerne forud for valget.

Den, der vinder anden valgrunde, skal afløse den upopulære konservative præsident Iván Duque.

Her ser Petros chancer lovende ud, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han er tidligere medlem af partisanbevægelsen M-19 og blev fanget af militæret i 1985. M-19 sluttede fred i 1990.

Den venstreorienterede præsidentkandidat er tidligere borgmester i hovedstaden Bogotá og har været kendt i Colombias politiske liv i mange år.

Han har under valgkampen lovet at gøre noget ved den enorme ulighed og at sikre frie uddannelser. Men også at bremse udvindingen af olie og gas.

Det, som taler imod Petro, er den dybtliggende skepsis i mange hjørner af det colombianske samfund mod politiske bevægelser, der har deres udspring i partisanbevægelser som Farc. Det vurderer Michael Shifter fra tænketanken Inter-American Dialogue.

- Colombianerne er rædselsslagne for at blive et nyt Venezuela, siger Shifter til AFP.

Petros udfordrer - Federico Gutiérrez - er borgmester i Colombias næststørste by, Medellin.

Anden valgrunde vil finde sted 19. juni.

