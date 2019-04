Valg i et konfliktramt land

* Præsidentvalget i Ukraine holdes over to runder. De to kandidater, der får størst opbakning i første, går videre til anden.

* Første runde fandt sted 31. marts. Ud af omkring 40 kandidater fik Volodimir Zelenskij og præsident Petro Porosjenko flest stemmer.

* Anden valgrunde finder sted 21. april.

* Præsidentvalget omfatter hverken det østlige, prorussiske Ukraine eller Krim.

* Vælgerne i Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine holdt i november et valg, som Vesten anser for at være ulovligt.

* Konflikten i Østukraine har siden 2014 kostet over 10.000 mennesker livet.

* Konflikten brød ud i 2014, da prorussiske separatister rev sig løs og erklærede selvstændighed.

* En måned forinden var den ukrainske halvø Krim blevet annekteret af Rusland.

