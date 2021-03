Valg i kakaolandet Elfenbenskysten bliver test efter blodig uro

Tusinder mistede livet under to urolige valg i vestafrikansk land. Denne gang er det gået mere roligt for sig.

Borgerne i det vestafrikanske land Elfenbenskysten har lørdag stemt ved et parlamentsvalg, der vil blive en test på, om der igen er ro i landet efter et voldsomt præsidentvalg med mange døde.

1500 kandidater har været opstillet til de 255 pladser i parlamentet.

Elfenbenskysten med godt 26 millioner indbyggere er verdens største leverandør af kakao. Landet var førhen kendt som fremgangsrigt og fredeligt. Sådan er det ikke længere. For lidt over 10 år siden eksploderede volden.

Landet er fortsat præget af en dyb politisk krise, og det har fået præsident Alassane Quattara til at række hånden frem til sin tidligere rival Laurent Ghagbo, hvis parti nu har opgivet en 10 år lang boykot af valgene i Elfenbenskysten.

- Jeg håber, at de ulykkelige begivenheder ved præsidentvalgene i 2010 og 2020 nu ligger bag os, sagde Ouattara, da han lørdag stemte i hovedstaden Abidjan.

Han henviste til den dødelige vold ved de to valg, som kostede tusinder af mennesker livet.

En vælger, Micheline Irielou, som bor i den centrale del af byen, hvor regeringens kontorer ligger, ønsker forandring.

- Vi er trætte. Vi har ikke meget at spise. I mit nabolag har vi ingen vand, og det er derfor, jeg er mødt op for at stemme i dag. Så tingene forandrer siger hun.

Noget har forandret sig til det bedre i forhold til det seneste præsidentvalg 31. oktober. Her mistede 87 livet i sammenstød, og flere hundrede blev såret. Valgkampen er denne gang forløbet fredeligt, selv om entusiasmen har været stor.

Alle kandidater havde på forhånd givet løfte om en fredelig afvikling af valgkampen.

Efter det seneste parlamentsvalg i 2016 dannede Ouattaras parti RHDP flertal sammen med Det Demokratiske Parti (FPI). Ghagbos parti, Elfenbenskystens Folkefront, er denne gang overraskende indgået i en valgalliance med FPI, der har valgt at skifte hest.

Det er for at hindre, at Ouattara og hans parti sætter sig for hårdt på magten i landet, lyder det fra FPI.

Det har flere steder i landet ikke været velset, at Ghagbo forsøger at vende tilbage til magten.

Ghagbo blev afsat som præsident i april 2011 efter borgerkrigslignende tilstande, som kostede flere tusinde mennesker livet.

Ghagbo blev senere udleveret til Den Internationale Straffedomstol Holland og tiltalt for krigsforbrydelser. Han blev frikendt i 2019 og lever lige nu i Bruxelles, mens han afventer udfaldet af en appel.

Som led i national forsoning har Ouattara udstedt to pas til Ghagbo. Det ene er et diplomatpas.

/ritzau/AFP