Valget i Holland

* Valget løber over tre dage fra den 15. marts til den 17. marts.

* Det er første gang, at valget varer flere dage. Det er på grund af coronarestriktioner.

* Premierminister Mark Ruttes liberale parti, Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD), står til at vinde valget med 23 procent af stemmerne. Det vil betyde en fremgang siden valget i 2017.

* 23 procent er meget, da rekordmange partier stiller op til valget denne gang. Af de 37 partier står omkring 15 til at kunne komme ind i parlamentet.

* Hollands parlament har 150 sæder, så en regering skal bruge 76 mandater for at have flertal. Det lykkes meget sjældent for et enkelt parti, så Holland har været styret af koalitionsregeringer i mere end et århundrede.

* Rutte har udelukket at samarbejde med det næststørste parti, Geert Wilders' Frihedsparti. Derfor regner man med, at han skal finde tre andre partier til en koalition. Det kan tage uger at danne en ny regering.

