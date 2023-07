Valget i Spanien kan flytte magten til landets yderste højre

Søndag går spanierne til valg, og det ser ud til, at magten kan skifte hænder fra Pedro Sanchéz og hans socialistiske parti, PSOE, til det konservative parti PP og dets leder, Alberto Núnez Feijóo.

Men PP, Partido Popular, kommer med stor sandsynlighed ikke til at indtage regeringsmagten uden partiet Vox fra den yderste højrefløj.

Vox er opstået som en udbrydergruppe fra PP, da partiet blev mere midtersøgende. Det fortæller Hans Lauge Hansen, der er professor mso i spansk ved Aarhus Universitet.

- PP er jo i virkeligheden en videreførelse af det gamle fascistiske parti. Altså det konservative parti i Spanien, der har rødder tilbage til tiden under Francisco Franco.

- Frem til 2013 var der en samlet højreorganisering. Men da splittede de mest radikale højreorienterede, dem med de mest direkte rødder til Franco-tiden, ud fra PP og blev til Vox. Begge partier har altså rødder i det gamle fascistparti, siger han.

De partier, der måske overtager magten, spænder ifølge professoren fra en højreradikal midte og ud til det virkelig radikale højre, "som man på mange måder kan sige er dagens fascister".

Og det vil spanierne konkret kunne mærke på en hel række områder.

Blandt andet i forhold til kønspolitikken.

Spanien har i mange år haft en stærk kvindebevægelse, der har tilkæmpet sig en række rettigheder, blandt andet retten til abort og en samtykkelovgivning.

Men det kan ændre sig, fortæller Hans Lauge Hansen

- På en række spørgsmål er Vox et meget traditionelt parti. Det gælder kønsspørgsmål, kønsroller og sådan noget. Så det vil de nok sørge for at rulle tilbage, siger han.

Spaniens indsats for at mindske menneskeskabte klimaforandringer vil også ændre sig. Alt, hvad der ligner "grøn politik", vil ifølge professoren blive droppet, hvis PP og Vox får flertal fra vælgerne.

Rettigheder for LGBT-personer vil med stor sandsynlighed også blive ændret. Vox mener blandt andet, at det er problematisk, at transkønnede får kønsskifteoperationer.

Blandt PP's vælgere er der ønske om at fastholde LGBT-rettighederne, og derfor kan spørgsmålet blive et svært emne for Partido Popular.

- Hvordan de så kommer til at balancere det spørgsmål, det er ikke godt vide.

- Problemet for PP er, at Vox får en kæmpestor indflydelse, hvis de går ind i en regeringsdannelse, fordi de sidder på de afgørende mandater, siger Hans Lauge Hansen.

Også spørgsmålet om migration og indvandring vil der muligvis blive set anderledes på, hvis Spanien får et regeringsskifte. Begge partier - men især Vox - ønsker stramninger på området.

Det kan dog gå hen og blive en stor udfordring for det spanske erhvervsliv, hvis der kommer færre migranter.

Mange af dem arbejder nemlig i landbruget, hvor de høster og plukker frugter og grøntsager.

På arbejdsmarkedet kan den spanske befolkning komme til at opleve forandring. Den nuværende socialistiske regering har blandt andet indført en forhøjet mindsteløn og faglige rettigheder.

Det vil en regering med PP og Vox med stor sandsynlighed udfordre, siger Hans Lauge Hansen.

Det forventes, at de første målinger fra valget vil løbe ind omkring klokken 20.30 søndag.

