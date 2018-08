Valget i Zimbabwe

* Zimbabwe holdt mandag parlaments- og præsidentvalg - det første siden Robert Mugabe sidste år blev væltet efter 37 år ved magten.

* Omkring 75 procent af landets 5,6 millioner stemmeberettigede skal have deltaget i valget.

* Foreløbige resultater af parlamentsvalget viser, at regeringspartiet Zanu-PF får et flertal på to tredjedele i parlamentet.

* 23 stillede op ved præsidentvalget, men kampen ventes at stå mellem Emmerson Mnangagwa fra Zanu-PF og Nelson Chamisa fra oppositionspartiet Movement for Democratic Change (MDC).

* Får ingen kandidat over 50 procent af stemmerne, er der en anden valgrunde for de to kandidater med flest stemmer.

