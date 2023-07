Valgets vinder i Thailand nægtes premierministerpost

En frisk valgsejr i ryggen og et totalt fravær af modkandidater var ikke nok for Pita Limjaroenrat til at blive premierminister i Thailand.

Torsdag har han ikke kunnet mønstre den tilstrækkelige opbakning i parlamentet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det på overfladen overraskende resultat skyldes særligt den måde, som Thailands parlament er sat sammen.

I Thailand er der valg til det ene kammer, Repræsentanternes Hus, mens det andet kammer, Senatet, udelukkende udpeges af landets militær.

Senatet har 249 medlemmer.

Derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at have et flertal bag sig i Repræsentanternes Hus. Det kræver et flertal, der er så stort, at det er nok til at overvælde et eventuelt enstemmigt senat.

Så stort har Pita Limjaroenrats flertal ikke været.

Hans modstandere behøver ikke engang stemme imod ham. Han skal have aktiv støtte fra halvdelen af de 749 medlemmer i parlamentet - det vil sige 375 stemmer.

Han kan ikke nøjes med at få et flertal af de medlemmer, der stemmer.

Ifølge Reuters valgte næsten 200 af hans modstandere at afstå fra at stemme.

I alt var han ifølge Reuters 51 stemmer fra at kunne blive premierminister.

Han og hans party, Move Forward (Bevæge sig fremad, red.), stillede i maj op som et oppositionsparti til militærets politiske kontrol. De er tilhængere af demokrati.

Trods blokaden fra de dele af parlamentet, der er tro mod militæret, så har Pita Limjaroenrat ikke tænkt sig at give op.

Efter afstemningen har han ifølge Reuters givet udtryk for, at han ikke giver op og ønsker en ny afstemning. Inden da vil han forsøge at samle yderligere støtte.

Han nægter dog at ændre på sine valgløfter.

/ritzau/