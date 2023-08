Valgkomité blåstempler Guatemalas nye præsident

Guatemalas øverste valgkomité har endeligt godkendt Bernardo Arevalos sejr ved præsidentvalget i det sydamerikanske land.

Det meddeler valgkomitéen på et pressemøde, skriver Reuters.

Bekræftelsen af Arevalos sejr kommer, efter at det har været fremme, at anklagemyndigheden i Guatemala har truet med at hindre Arevalos parti, Semilla, i at stille op ved valget.

Ved pressemødet blev valgkomitéen spurgt ind til dokumenter fra Guatemalas borgerregister, hvor det fremgår, at Semilla-partiets officielle registrering var beordret midlertidigt suspenderet.

Men det vil valgkomitéen ikke kommentere.

- Dette er de officielle resultater, og det er det, der tæller i Guatemala, siger Gabriel Aguilera, der er dommer i komitéen.

Arevalo overraskede mange, da han trodsede meningsmålingerne og blev nummer to i valgets første runde i juni.

Og da anden runde blev afholdt, vandt han præsidentvalget.

64-årige Arevalo kommer til at erstatte den upopulære højreorienterede præsident Alejandro Giammattei, der af forfatningsmæssige årsager har siddet i blot en periode.

Selv er Arevalo politisk i midten eller til venstre for midten.

/ritzau/Reuters