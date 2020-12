Valgmænd vil mandag cementere Trumps uerkendte nederlag

Trump har søndag sagt, at valget "ikke er forbi", selv om han ikke er lykkedes med at omstøde resultater.

I mere end en måned har USA's præsident Donald Trump forsøgt at omstøde resultatet efter præsidentvalget 3. november.

Men mandag vil valgmandskollegiet med al sandsynlighed cementere Trumps nederlag til demokraten Biden.

Her mødes valgmændene i hver delstat, hvor de afgiver deres stemmer på den præsidentkandidat, staten har valgt.

Valgmandskollegiet er den gruppe, som officielt vælger præsidenten i USA, og de stemmer baseret på den kandidat, borgerne i deres stat har valgt.

Men søndag gjorde Trump endnu et forsøg på at underkende det amerikanske valgsystem.

Til tv-stationen Fox News sagde Trump, at valget "ikke er forbi", og han vil fortsætte med at udfordre resultatet.

Trump har endnu ikke har anerkendt nederlaget.

Domstol efter domstol har afvist Trump og hans tilhængeres forsøg på at udfordre valget, som Biden vandt med syv millioner stemmer.

Senest fredag afviste højesteret et søgsmål fra delstaten Texas om at ugyldiggøre Joe Bidens sejre i fire svingstater.

Ifølge kendelsen fra højesteret har Texas ikke juridisk ret til at blande sig i resultaterne.

I Fox-interviewet spurgte værten Trump, hvorvidt han ville deltage i Bidens indsættelse den 20. januar, hvortil Trump sagde, at det ville han ikke svare på.

I stedet gentog han sine påstande om, at valget var blevet stjålet fra ham.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det forventet, at Biden mandag får tildelt 306 valgmænd, mens Trump får tildelt 232. For at vinde valget kræver det over 270 valgmænd.

Der står dog intet i USA's forfatning om, at valgmænd skal stemme på den kandidat, der fik flest stemmer i deres hjemstat.

Nogle stater har lovgivet på området, men der er historisk set eksempler på såkaldte troløse valgmænd, der har stemt på en anden kandidat.

