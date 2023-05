Valgmyndighed: Erdogan er genvalgt med 52 procent

Recep Tayyip Erdogan er officielt erklæret som vinder af det tyrkiske præsidentvalg med lidt over 52 procent af stemmerne.

Det siger Ahmet Yener, som er formand for Tyrkiets øverste valgmyndighed, YSK, på et pressemøde søndag aften.

Søndag aften omkring klokken 21.40 dansk tid er 99,43 procent af stemmerne fra søndagens anden og afgørende valgrunde talt op.

Resultatet er, at Erdogan har fået 52,14 procent af stemmerne, mens oppositionens kandidat, Kemal Kilicdaroglu, har fået 47,86 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der mangler at blive talt lidt over 800.000 stemmer op.

Men Erdogan har et forspring på over to millioner stemmer, så ifølge Yener kan de manglende stemmer ikke ændre på, at Erdogan er genvalgt til yderligere fem år på præsidentposten.

I Istanbul, Ankara og en lang række andre tyrkiske byer er titusindvis af Erdogans tilhængere på gaden for at fejre valgsejren.

- Jeg forventer, at alt bliver bedre, siger 28-årige Nisa, der har et pandebånd med Erdogans navn bundet rundt om sit hovedtørklæde, til nyhedsbureauet AFP.

Hun er en af de mange, der havde taget opstilling uden for Erdogans embedsbolig i Istanbul for at fejre valgsejren, allerede inden de officielle resultater var klar.

/ritzau/