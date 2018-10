Valgnederlag på stribe sender Angela Merkel mod udgangen

At Angela Merkel ikke genopstiller som formand for sit parti er første skridt på en exit, mener professor.

Tyskland mangeårige kansler Angela Merkel vil ifølge mediet Bild ikke genopstille til posten som formand for sit parti CDU, hvor hun har været formand i små 20 år.

Professor Peter Nedergaard ved Københavns Universitet vurderer, at Angela Merkel er på vej helt ud af politik frem mod næste kanslervalg, der ligger tre år ude i fremtiden.

- Angela Merkel kan godt se enden på det hele. CDU og Angela Merkel har lidt nogle gevaldige nederlag det seneste halvandet år. CDU er gået markant tilbage både på landsplan og ved flere regionsvalg.

- Derfor bliver Merkel nødt til at lade andre komme til. Vi er nu inde i en transformationsperiode, hvor der skal en ny kanslerkandidat til.

- Nu kommer der så en ny formand for CDU, og det er helt sikkert, at Angela Merkel ikke stiller op til et nyt kanslervalg, siger Peter Nedergaard.

Ifølge professoren bliver der spekuleret i, at Angela Merkel vil stille op til valget om at blive formand for EU-Kommissionen for at forlade tysk politik med værdighed.

Der skal vælges ny formand for EU-Kommissionen i efteråret 2019.

- De sidste mange kanslere har forladt tysk politik i vanære, og det vil Angela Merkel meget nødigt. Det vil ske, hvis hun bliver presset af posten på grund af flere valgnederlag, siger Peter Nedergaard.

Angela Merkel har været tysk kansler siden 2005, hvor hun har stået i spidsen for skiftende koalitioner. Men flygtningekrisen har kostet hende dyrt, da hun åbnede Tysklands grænser.

- Flygtningekrisen er hovedårsagen. Hun læste folkestemningen forkert i forbindelse med krisen, siger Peter Nedergaard.

Det er nu usikkert, hvad der vil ske. Der er flere kandidater i spil til posten, men tysk politik generelt er i en brydningstid.

De store gamle partier er på retræte mens nye partier som De Grønne, Die Linke, AfD og FDP er på fremmarch.

- Der er meget mere ustabilitet i tysk politik nu, end der har været nogensinde tidligere, siger Peter Nedergaard.

Der er flere år til, at der igen skal være kanslervalg i Tyskland. Men et valg kan komme i utide, hvor koalitionspartneren SPD forlader regeringen.

