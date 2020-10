Valgresultat i Kirgistan annulleret efter påstand om svindel

Demonstranter har angrebet præsidentens kontor i Kirgistan, hvor der har været protester efter valg søndag.

Valgmyndighederne i den tidligere sovjetrepublik Kirgistan annullerer resultatet af det parlamentsvalg, der blev afholdt søndag, oplyser det statslige nyhedsbureau.

Det sker, efter folk har stormet præsidentens bygning under protester om valgsvindel.

Demonstranterne siger, at søndagens valg blev manipuleret, så de politiske partier, der er loyale over for præsident Sooronbay Jeenbekov, forsat skulle dominere.

/ritzau/dpa