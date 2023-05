Valgstederne i Tyrkiet er nu lukket og stemmerne tælles

Det er blevet kaldt det største valg i verden i år. Den tyrkiske befolkning har søndag stemt på både deres kommende præsident og parlamentsmedlemmer.

Klokken 16.00 dansk tid er valgstederne blevet lukket, og det store tællearbejde venter.

De tyrkiske medier må ikke bringe resultater fra valget før klokken 20.00 dansk tid, fordi de har fået sendeforbud fra det tyrkiske radio- og tv-råd, RTÜK. Indtil da må medierne kun bringe officielle meddelelser fra landets øverste valgmyndighed, YSK.

Men efter klokken 20.00 vil verden kunne følge direkte med i optællingen af stemmerne.

Det er især præsidentvalget, som har fået verden til at holde vejret og vente i spænding på valgresultatet.

De seneste meningsmålinger har nemlig vist, at Tyrkiets præsident siden 2014, Recep Tayyip Erdogan fra det konservative parti AKP, har grund til at være bekymret denne gang.

I den seneste tid har Erdogan været presset af landets dårlige økonomi og høje inflation, som har ramt tyrkernes pengepung hårdt. Og så har ødelæggende jordskælv i februar lagt et yderligere pres på ham.

Selv om der er tre præsidentkandidater, er opgøret i virkeligheden mellem to af dem. Nemlig Recep Tayyip Erdogan og oppositionens spidskandidat, Kemal Kilicdaroglu fra Tyrkiets ældste parti CHP.

For at blive præsident skal en af kandidaterne have mindst 50 procent af stemmerne plus en stemme. Ellers går valget videre til anden runde om 14 dage, hvor befolkningen i Tyrkiet vil skulle vælge mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i den første runde.

Erdogan har vundet de to tidligere præsidentvalg i 2014 og 2018 i første runde. 2014 var det første år, hvor befolkningen skulle vælge landets præsident. Tidligere har det været parlamentsmedlemmerne, som valgte præsidenten.

Valgene i Tyrkiet er frie, men landet er tidligere blevet kritiseret, fordi valgene ikke har været fair. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) kritiserede præsidentvalget i 2018, fordi de statskontrollerede medier favoriserede AKP.

Erdogan fik også kritik, fordi han brugte sin valgkampagne til at anklage "legitime politiske modstandere" for at støtte terrorisme.

Over 64 millioner tyrkere har stemmeret til valget søndag. Valgdeltagelsen plejer at være høj.

