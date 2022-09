Valgstedsmåling: Højrefløjen vinder i Italien

Det yderste højre i Italien ligger ifølge en valgstedsmåling til at vinde regeringsmagten.

Italienerne har givet det yderste højre så mange stemmer ved søndagens valg, at de tre partier i højrekoalitionen formentlig kan danne regering.

Det viser en valgstedsmåling, der blev offentliggjort klokken 23.00, da stemmelokalerne lukkede.

De tre partier ligger i målingen fra Rai tv til 41-45 procent af stemmerne, og det er ifølge Reuters nok til at danne regering.

Det største parti af de tre højrepartier er Italiens Brødre, der ledes af Giorgia Meloni. I Rai-målingen ligger partiet til 22,5-26,5 procent.

Hun er kørt i stilling til at blive landets næste premierminister, hvis det yderste højre får et flertal bag sig.

Partiet Lega, som ledes af Matteo Salvini, får mellem 8,5 og 12,5 procent, mens Forza Italia med tidligere premierminister Silvio Berlusconi i front får mellem fem og ni procent.

Ved forrige valg i 2018 fik Italiens Brødre blot fire procent af stemmerne.

Men Meloni holdt sit parti ude af den brede koalitionsregering, som indtil nu har styret landet, og det har givet hende en platform til en nationalistisk valgkamp.

Valgstedsmålingen giver centrum-venstreblokken 25,5 til 29,5 procent.

Det er endnu usikkert, hvor mange der har stemt. Det har været regnvejr flere steder på valgdagen, og det kan have haft indflydelse på stemmelysten.

Klokken 19, fire timer før valgets afslutning, havde 51 procent stemt. På samme tid ved forrige valg i 2018 havde 58 procent stemt, skriver Reuters.

I 2018 stemte rekordlave 73 procent af vælgerne.

Det er ikke kun de 60 millioner italienere, der nu sidder og venter på, at resultatet af valget er klar i løbet af mandag.

Resten af Europa, EU-apparatet og finansmarkederne følger også nøje med i optællingen i støvlelandet.

Italien er en af EU's store økonomier og har været med til at grundlægge EU.

Men der er usikkerhed om, hvor entusiastisk en ny regering med højrefløjspartierne vil være over for det europæiske samarbejde og EU, hvis altså valgstedsmålingen holder.

Imidlertid har Italien brug for EU, uanset regering.

Den afgående regering under teknokraten Mario Draghi fik godkendt en plan om, at EU giver og låner Italien 192 milliarder euro i hjælp til at komme sig oven på coronapandemien.

Til gengæld skal Italien gennemføre reformer.

Meloni har sagt, at en regering under hendes ledelse vil prøve at genforhandle hele tillskuddet og reformerne med EU, skriver AFP.

Italien har en lang historie med politisk ustabilitet. Den næste premierminister skal lede landets regering nummer 68 siden 1946 - 76 år siden.

/ritzau/Reuters