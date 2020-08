Valgstedsmåling spår storsejr til Hvideruslands præsident

En officiel valgstedsmåling viser ifølge nyhedsbureauet AFP en stor sejr til Hvideruslands præsident.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, står ifølge en officiel valgstedsmåling til at få 79,7 procent af stemmerne ved præsidentvalget i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Aleksandr Lukasjenko har været præsident i Hviderusland i flere årtier og bliver beskrevet som Europas sidste diktator.

Forud for præsidentvalget fortalte Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), at det ikke ville have valgobservatører i landet, da det ikke var blevet inviteret i tide.

Der har været holdt et vågent øje på valget, da det så ud til, at Aleksandr Lukasjenko for første gang i umindelige tider faktisk kunne møde reel modstand til valget.

Bloggeren Sergej Tikhanovskij var en af Lukasjenkos udfordrere ved valget, indtil han blev fængslet.

Det fik hans kone, Svetlana Tikhanovskaja, til at træde i hans sted. Hun har ved demonstrationer i hovedstaden, Minsk, kunnet samle titusinder af mennesker, der udtrykker deres lede over præsidenten.

/ritzau/