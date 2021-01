Demokrater tager tidlig føring i Georgias senatsvalg

Demokraterne fører begge senatsvalg i Georgia, viser den foreløbige optælling med 25 procent optalt.

I tirsdagens valg i delstaten Georgia, hvor magtfordelingen i det amerikanske Senat bliver afgjort, foretrækker halvdelen af vælgerne et republikansk flertal, mens den anden halvdel foretrækker et demokratisk flertal.

Det viser en valgstedsmåling fra Edison Research, kort tid efter at valgstederne er lukket klokken 19.00 lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Valgstedsmålingen viser desuden, at cirka halvdelen af vælgerne i tirsdagens senatsvalg i Georgia stemte på præsident Donald Trump ved præsidentvalget i USA i november, mens cirka halvdelen stemte på demokraten Joe Biden.

Biden vandt delstaten med færre end 12.000 stemmer.

Tirsdag er der to senatspladser på spil i Georgia, efter at ingen kandidater opnåede de nødvendige 50 procent af stemmerne ved valget 3. november.

Resultatet af tirsdagens valg kan betyde, at Republikanerne enten bevarer flertallet i Senatet, eller at Demokraterne vinder flertallet med den mindst mulige margin.

Vinder Demokraterne begge pladser i Georgia, så er fordelingen 50 til hvert parti, hvormed det er den siddende vicepræsident, der som præsident for Senatet afgør stemmeligheden.

Fra 20. januar er vicepræsidenten i USA den demokratiske Kamala Harris.

Kampen i Georgia står mellem den republikanske senator David Perdue og den demokratiske udfordrer Jon Ossoff og mellem den republikanske senator Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock.

Valget mellem Loeffler og Warnock er et såkaldt suppleringsvalg, der er udløst, fordi republikaneren Johnny Isakson, der vandt i 2016, har trukket sig af helbredsmæssige årsager.

Kort efter klokken 02.00 onsdag dansk tid er omkring 25 procent af stemmerne talt op. Den foreløbige optælling viser, at de to demokrater har kurs mod en plads i Senatet.

Det skriver The Wall Street Journal.

Her står 33-årige Jon Ossoff til at få 52,7 procents opbakning, mens republikaneren David Perdue står til 47,3 procent.

I Georgia er Jon Ossoff bedst kendt for det dyreste valg til Repræsentanternes Hus nogensinde i 2017. Her tabte Ossoff et tæt valg i Atlantas nordlige forstæder, efter at der var brugt 48,3 millioner dollar fra de to partiers kandidater.

I tirsdagens suppleringsvalg står Raphael Warnock, der er pastor i Ebenezer Baptist Church i Atlanta, ifølge den foreløbige optælling til 53,1 procent af stemmerne mod forretningskvinden Kelly Loefflers 46,1 procent.

De hidtil optalte stemmer er dog fra områder, der er overvejende demokratiske, bemærker The Wall Street Journal.

/ritzau/