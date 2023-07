Valgvinder i Thailand får nej til ny afstemning om premierminister

Thailands parlament afviser, at vinderen af forårets parlamentsvalg, Pita Limjaroenra, kan deltage i en ny afstemning i parlamentet om posten som premierminister.

Det melder thailandsk tv.

Pitas politiske modstandere henviser til, at forkerte regler er brugt for at opstille ham som kandidat.

Pita forsøgte at sikre sig posten som premierminister gennem en ny afstemning i parlamentet.

Den første afstemning, om hvem der skal have posten som premierminister i Thailand, blev holdt 13. juli.

Her var Pita Limjaroenrat 51 stemmer fra at kunne blive premierminister.

/ritzau/Reuters