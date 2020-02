Valutafond forventer ingen økonomiske chok fra virusudbrud

Virusudbrud vil på kort sigt svække økonomien i Kina, men globalt ventes kun en "mild" påvirkning, mener IMF.

Det er for tidligt at fastslå den økonomiske effekt af udbruddet af coronavirusset i Kina, men det forventes ikke at sende rystelser gennem den globale økonomi.

Det siger chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), Kristalina Georgieva.

Dødstallet fra virusudbruddet steg onsdag til over 1350, men der er håb om, at udbruddet vil have toppet senere denne måned.

I Kina er store dele af den normale økonomiske aktivitet sat i stå på grund af myndighedernes forsøg på at inddæmme smittespredning.

Fabrikker og skoler er lukket, internationale flyselskaber har suspenderet flyvninger til Kina, og strømmen af turister til og fra Kina er faldet.

IMF forventer, at virusudbruddet i første omgang rammer Kinas økonomi hårdt, men at nedturen vil blive efterfulgt af en stor optur.

Det betyder ifølge Kristalina Georgieva, at effekten på økonomien i resten af verden sandsynligvis bliver "mild".

Men hun advarer om, at "det stadig er for tidligt at lave fremskrivninger".

Hun fremhæver, at den globale økonomi er "knap så stærk", som den var, da Kina i 2003 stod over for en tilsvarende krise med sars-epidemien.

- Kina var anderledes, verden var forskellig. Denne virus påvirker tydeligvis mere (end sars, red.), og verdensøkonomien dengang var stærkere, siger Kristalina Georgieva.

IMF's skøn for væksten i Kina lyder på 6,0 procent. Under sars-udbruddet i 2003 var væksten på ti procent.

Mens de langsigtede konsekvenser af det nuværende udbrud ikke ventes at blive markante, så reagerer finansmarkederne prompte på de daglige meldinger fra Kina om antallet af nye dødsfald og nye smittetilfælde.

Da Hubei-provinsen torsdag meldte om en kraftig stigning i antallet af både døde og smittede, solgte investorerne ud af den kinesiske valuta, og aktiemarkederne i Asien gik i rødt.

Det skyldes bekymring for, at udbruddet kan blive endnu værre, før det bliver bragt under kontrol.

I Hubei blev der onsdag registreret 242 virusdødsfald. Det er med afstand det største tal for et enkelt døgn under udbruddet.

- Når du ser tal som disse, så kan du ikke gøre andet, end at minimere investeringsrisikoen, siger finansanalytiker Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust Bank i Tokyo torsdag.

/ritzau/AFP