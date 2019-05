Valutafond i årsrapport: Stort behov for reformer i Tyskland

- Sænk skatterne, hæv lønningerne og reformer banksektoren, hedder det i ny IMF-rapport om tysk økonomi.

Der er et stort behov for reformer i Tyskland, siger Den Internationale Valutafond, IMF, i dens årsrapport om Europas største økonomi.

- Sænk skatterne og hæv lønningerne og reformer banksektoren, hedder nogle af anbefalingerne i rapporten, som anbefaler flere indtægter gennem afgifter.

IMF anfører også, at forsikringsselskaberne bør finde mere holdbare forretningsmodeller, da de for øjeblikket er inde i en krise.

I rapporten advarer IMF også om, at der er risiko for tilbageslag i den økonomiske vækst, hvis handelskrigen mellem USA og Kina optrappes eller hvis brexitprocessen bliver dybere.

Valutafonden understreger videre, at der bør ske reformer af hele skattesystemet i forbundsrepublikken for at stimulere den økonomiske vækst.

Den anbefaler skattelettelser for de dårligst stillede husholdninger, og flere offentlige investeringer i infrastruktur af hensyn til konkurrenceevnen.

Ifølge IMF står Tyskland over for flere langsigtede udfordringer. Først og fremmest med hensyn til en aldrende befolkning, en svag vækst og en mulig svækkelse af bilindustrien som følge af digitalisering og elektrificering.

Tysklands vækst ventes at stige 2,1 procent i år. Væksten var sidste år på 2,2 procent. Arbejdsløsheden ventes i år at falde til 3,5 procent.

De tyske banker Commerzbank og Deutsche Bank droppede i sidste måned at gå sammen efter seks ugers forhandlinger.

Deutsche Bank og Commerzbank er Tysklands to største banker, og den tyske forbundsregering havde støttet en fusion.

Deutsche Bank har været i modvind siden finanskrisen, hvor banken blandt andet har været hæmmet af en stribe milliardbøder for hvidvask og misinformation for salg af værdipapirer op til krisen.

Fusionen skulle ses som en vej til at ruste banken og undgå rystelser i tysk økonomi.

/ritzau/Reuters