Økonomer og topchefer mener, at britiske investorers tillid kun kan genopbygges, hvis økonomisk plan droppes.

Den Internationale Valutafond (IMF) kritiserede tirsdag åbent Storbritanniens nye økonomiske strategi efter endnu et fald på obligationsmarkedet.

Faldet fik den britiske centralbank, Bank of England, til at love et "betydeligt" svar, der kan stabilisere økonomien.

Udmeldingen fra IMF lægger yderligere pres på Storbritanniens finansminister, Kwasi Karteng, for at revurdere den politik, han for nylig har fremlagt, og som har skabt stor uro på de finansielle markeder.

Førende økonomer, investorer og topchefer siger, at investorernes tillid kun vil komme sig, hvis Kartengs økonomiske plan bliver droppet.

Kwasi Kartengs plan, der blev fremlagt fredag, har til formål at hjælpe husholdninger og selskaber med elregninger og samtidig fordoble den langsigtede økonomiske vækst.

IMF vurderer, at forslaget kan øge uligheden og sætter spørgsmålstegn ved, om det er klogt.

Forslaget sendte da også det britiske pund i frit fald, da det mandag ramte et lavpunkt og faldt til 1,035 amerikanske dollar.

/ritzau/Reuters