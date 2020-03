Valutafond udbetaler første nødlån under virusudbrud

Kirgistan modtager et beløb svarende til over 800 millioner kroner fra IMF for at komme gennem coronakrisen.

Bestyrelsen for Den Internationale Valutafond (IMF) har godkendt den første hasteudbetaling til et land, siden coronavirusudbruddet begyndte.

Kirgistan modtager 120,9 millioner dollar, som skal hjælpe det centralasiatiske land. I kroner svarer beløbet til 817 millioner.

Pengene, som IMF tager fra to forskellige låneprogrammer, skal hjælpe Kirgistan ud af et akut betalingsbehov, som skyldes virusudbruddet.

- Pandemien har svækket udsigterne for Republikken Kirgistan og skabt et hul i betalingsbalancen på anslået 400 millioner dollar, hedder det i en udtalelse fra IMF.

Tidligere denne uge oplyste IMF's topchef, Kristalina Georgieva, at over 80 lande har søgt om hurtig økonomisk assistance til at hjælpe dem med at håndtere effekterne af virusudbruddet.

Konfliktramte lande som Yemen, Sudan og Irak er særligt udsatte, lød det desuden fra IMF's direktør for Mellemøsten og Centralasien, Jihad Azour, tirsdag.

IMF har allerede forudset, at coronavirus kommer til at have en markant negativ effekt på den globale økonomi.

Valutafonden forventer, at coronavirus vil forårsage en global recession i 2020 i samme omfang som eller værre end finanskrisen i 2009.

Recession betegner en periode på mindst to kvartaler i træk med økonomisk tilbagegang. Det vil typisk indebære stigende arbejdsløshed og lavere indtjening for erhvervslivet.

Det ventes imidlertid, at udviklingen vil vende i 2021, vurderede IMF mandag.

Ifølge IMF er udviklede økonomier generelt i en bedre position til at håndtere krisen. Den vil ramme mange fremspirende økonomier hårdere.

Den Internationale Valutafond er hovedinstitutionen for et globalt monetært samarbejde.

Blandt dens primære opgaver er at sikre finansiel stabilitet, lette den internationale samhandel, øge beskæftigelse og økonomisk vækst samt bekæmpe fattigdom.

/ritzau/Reuters