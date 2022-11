Vand og elforsyninger i Kyiv genoprettet efter angreb

Vand- og strømforsyning er genoprettet i Kyiv, oplyser borgmesteren i den ukrainske hovedstad.

Mandag aften var omkring 250.000 lejligheder i Kyiv uden strøm efter omfattende russiske missilangreb. Desuden manglede 40 procent af husholdningerne vand.

- Vandforsyningerne til Kyivs indbyggere er blevet genoprettet. Strømleveringerne er også genoprettet, siger borgmester Vitalij Klitsjko ifølge AFP.

Rusland sagde i pressemeddelelser mandag, at russiske styrker havde angrebet både militære mål og energianlæg med langtrækkende våben, som havde ramt med stor præcision.

– Målene blev nået. Alle mål blev ramt, hed det.

Ud over Kyiv blev det nordlige, østlige og centrale Ukraine ramt af missiler.

Ifølge det ukrainske præsidentkontor blev der sendt over 50 missiler ind over landet tidligt mandag. Sent på dagen var 250.000 lejligheder i den ukrainske hovedstad fortsat uden strøm. Der manglede vand i omkring 40 procent af forbrugsstederne.

Det betød, at situationen var blevet klart bedre siden morgenstunden, hvor omkring 80 procent manglede vand.

Tirsdag vil der blive indført yderligere elbesparende tiltag, melder Klitsjko.

Metroen vil køre mindre hyppigt. Derudover ventes eldrevne sporvogne og elbusser at blive udskiftet med modeller, der kører på benzin.

Rusland har optrappet missilangreb mod Ukraine i de seneste uger.

Det er sket, efter at den russiske sikkerhedstjeneste FSB har givet Ukraine skylden for en eksplosion, som forårsagede ødelæggelser på Krim-broen.

Krigen i Ukraine ventes snart at gå ind i en fase, hvor vinteren får større betydning.

En hård vinter ventes at udfordre begge krigende parter. I forhold til udstyr er ukrainerne godt stillet med den støtte, de modtager fra Nato og andre lande.

Modsat har Rusland kæmpet med logistikken i løbet af krigen, hvorfor vinteren kan vise sig at blive en stor udfordring for russerne.

Rusland ventes at fortsætte angreb mod energiinfrastruktur i vintermånederne for at give den ukrainske civilbefolkning problemer.

/ritzau/AFP