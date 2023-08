Vand trængt ind i norsk kraftværk får politi til at overveje sprængning

Der er trængt vand ind i kraftværket ved Braskereidfoss i den norske kommune Våler.

Det skriver norske medier.

Det har ført til større skader. Op mod 15 huse er blevet evakueret i området, lyder det fra myndighederne ifølge nyhedsmediet VG.

Politiet er talstærkt til stede og samarbejder med Forsvarets bombegruppe for at få situationen under kontrol, skriver VG.

Vandsluserne åbner sig ikke, som de skal. Vandet er dermed strømmet over dæmningen og ind i værket.

Ifølge VG overvejer myndighederne, om de skal sprænge dele af slusesystemet for at få vandet gennem dæmningen.

Operatøren af værket er energivirksomheden Hafslund Eco. Kommunikationschef Ole Storm-Mathisen siger til VG, at situationen er "alvorlig".

- Målet er at lede vandet så kontrolleret som muligt over dæmningen. Politiet ser nu på forskellige tiltag for at kunne gøre det.

- Jeg ved, at både gravning og sprængning har været blandt tiltagene, siger han til VG.

Det er ifølge Hafslund Eco en netværksfejl, der førte til, at apparaterne holdt op med at virke tidligt onsdag morgen. Årsagen til fejlen er endnu uklar.

Redningstjenestens indsatsleder siger til lokalavisen Østlendingen, at der er tale om en krise.

- En del af kraftværket står under vand, og vandet stiger, så det er en krise. Det er svært at åbne alle sluserne, og det er ved at løbe over, siger indsatsleder ved redningstjenesten i Våler Kjell Ivar Berget.

I den indledende fase sagde politiets indsatsleder Merete Hjertø, at der var tale om en fare for en flodbølge.

Men ved middagstid afviste politiet over for NRK, at der kunne komme en reel flodbølge.

- Det er meget vand, men der er ikke tale om en flodbølge, har Hjertø sagt.

Braskereidfoss ligger lidt over 150 kilometer nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

