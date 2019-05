To vandfly kolliderer i luften over Alaska - fem er dræbt

Fem personer er døde, og en person savnet, efter at to vandflyvere er kollideret. Årsagen er ukendt.

Fem personer er døde, og en person savnet, efter at to vandflyvere er kollideret i luften over den sydøstlige del af Alaska.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

De to fly havde i alt 14 passagerer om bord, der var på et ugelangt krydstogt med skibet Royal Princess med Vancouver som udgangspunkt.

Kollisionen skete omkring klokken 13 lokal tid cirka 15 kilometer fra byen Ketchikan.

Det ene vandfly af typen "Otter" med 11 passagerer om bord var på vej tilbage fra en tur til de nærliggende Misty Fjords. Det andet vandfly af typen "Beaver" var på en spontan flyvetur i området og havde fem passagerer om bord.

- Vi er utroligt ulykkelige over denne situation, og vores tanker og bønner går til de, der var om bord på flyene og deres familier, siger krydstogtselskabet Princess Cruises i en udtalelse.

Blandt de dræbte er blandt andet Otter-flyets pilot.

Den amerikanske kystvagt sendte umiddelbart efter ulykken helikoptere og fartøjer til området for at bistå de lokale myndigheder i redningsarbejdet.

Ti personer, der var involveret i ulykken, blev reddet af et forbipasserende skib. Tre af dem var i kritisk tilstand.

Årsagen til ulykken er endnu ukendt.

