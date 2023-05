Vandmængden svinder ind i mange af verdens store søer

Vandmængden er over en årrække mindsket i over halvdelen af verdens største søer og vandreservoirer.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse, der er udført af et internationalt hold af forskere.

Undersøgelsen er torsdag blevet offentliggjort i tidsskriftet Science.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og dpa.

- Søerne er i vanskeligheder globalt, og det har vidtrækkende konsekvenser, siger Balaji Rajagopalan, professor ved University of Colorado Boulder og medforfatter til undersøgelsen, til AFP.

Søer og dæmninger indeholder omkring 87 procent af det ferskvand, der findes på Jorden.

I mange tilfælde er disse vandreservoirer truet, advarer forskerne.

- Det vakte virkelig vores opmærksomhed, at 25 procent af verdens befolkning lever i et søområde med en nedadgående tendens, siger han.

Det betyder, at omkring to milliarder mennesker er påvirket af problemet.

For nylig har Spanien meddelt, at søer og dæmninger i den nordøstlige region Catalonien kun er 26 procent fulde. Det kommer efter flere måneders tørke i landet.

Sidste år var tallet 58 procent.

I Italien er der lav vandstand i Gardasøen. Sammenlignet med samme periode sidste år er der kun halvt så meget vand i søen i år, skriver dpa.

Forskerne har studeret næsten 2000 af de største søer og reservoirer på kloden.

Årsagen til, at der bliver mindre ferskvand mange steder, er blandt andet global opvarmning.

Forskerne understreger dog, at det er vanskeligt at konkludere, præcis hvad de kortsigtede og langsigtede påvirkninger fra udsving i klima betyder på globalt plan for det vand, der findes i verdens søer.

Også menneskelig aktivitet menes at spille en rolle. Det gælder blandt andet styring af vandreservoirer og ændringer i jordbrug.

Rapporten er udarbejdet ud fra satellitfotos af i alt 1972 søer og vandreservoirer fra perioden 1992 til 2020.

