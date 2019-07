Vandprøver ved forlist atomubåd viser øget stråling

Den russiske atomubåd "Komsomolets" ligger dybt nede i Norskehavet efter et forlis i 1989.

Vandprøver ved en russisk atomubåd, som sank nær øen Svalbard i det nordligste Norge for 30 år siden, viser, at de radioaktive værdier i området er omkring en million gange højere end normalt.

Det betyder ifølge de norske myndigheder dog ikke, at der er nogen fare for mennesker eller fisk.

Ubåden "Komsomolets" ligger dybt nede i Norskehavet, efter at ubåden sank i 1989 efter en brand om bord. 42 af de 69 ombordværende omkom. Resten blev reddet af redningsbåde.

Ubåden blev filmet af Norges Institut for Havforskning den 7. juli.

Ubådsvraget blev undersøgt af et norskbygget fjernstyret undervandsfartøj, oplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en pressemeddelelse.

- Strålingsniveauet er ikke alarmerende højt, siger Hilde Elise Heldal fra Det Norske Institut for Havforskning efter en ekspedition til ubåden i weekenden.

Instituttet siger, at måling af radioaktiviteten i området viser, at der er omkring 100 becquerel per liter, mens der andre steder i Norskehavet er omkring 0,001 per liter.

Adskillige prøver er taget i og omkring en ventilationsskakt i ubådsvraget, hvor niveauet af radioaktiv cæsium er langt højere end normalt i havet, skriver instituttet. Men det tilføjer:

- Der er imidlertid prøver fra den samme ventilationsskakt, som ikke har noget forhøjet niveau.

Der er taget vandprøver fra en specifik ventilationsskakt, fordi russerne har dokumenteret, at der var lækager her både i 1990'erne og i 2007, oplyser Heldal, som har ledet en fælles norsk-russisk ekspedition til vraget.

Hun siger, at den cæsium, som er registeret, ikke har større indvirkning på livet i havet. Vraget ligger desuden så dybt, at udslippet hurtigt bliver fortyndet.

Den atomdrevne ubåd fra det tidligere Sovjetunionen sank den 7. april i 1989 nord for den norske ø Svalbard. Ubåden ligger i 1700 meters dybde sydvest for Bjørnøya i Norskehavet.

Atomubåden har en kernefysisk reaktor og to torpedoer med atomsprænghoveder om bord.

Norge og Rusland har siden 1989 løbende målt strålingen i området, hvor ubådskatastrofen skete - flere gange på fælles ekspeditioner.

/ritzau/NTB