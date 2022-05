Vandrer i Norge fundet i live efter fald på flere hundrede meter

En vandrer i nordnorske Troms er fløjet til hospitalet efter at være faldet flere hundrede meter fra et bjerg efter et jordskred. Det oplyser den lokale politikreds torsdag aften på Twitter.

- En person er hentet op fra bjerget efter et jordskred på toppen af bjerget. Det anslås, at vandreren faldt flere hundrede meter., skriver politiet.

Vedkommende er fløjet med helikopter til Universitetshospitalet i Nordnorge. Ifølge indsatslederen i Hovedredningscentralen, Erik Kileng, trak personen vejret, da den pågældende blev fragtet til hospitalet med luftambulance.

Det siger han til avisen VG. Det uddybes, at den tilskadekomnes tilstand er alvorlig, men han vil ikke kommentere yderligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

De pårørende er underrettet om situationen.

Ifølge NTB var vandreren en del af en rundvisning arrangeret for to. Hovedredningscentralen har en helikopter i luften for at hente den sidste vandrer, som meldte ulykken.

- Vedkommende bliver taget hånd om. Personen var naturligt nok i chok, men ellers ved godt helbred, siger indsatsleder Eirik Kileng til VG.

Det er ikke første gang i 2022, at der er sket alvorlige ulykker i bjergområdet i Troms. I april førte et sneskred til, at tre skiløbere i en gruppe på ni mistede livet på bjerget.

/ritzau/NTB