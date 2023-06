Vandstand i Kherson er tilbage til normal efter dæmningskollaps

Tre uger efter et fatalt dæmningskollaps i det sydlige Ukraine er vandstanden i den krigshærgede Kherson-region vendt tilbage til normalen.

Mandag morgen var vandstanden i Dnepr-floden nær regionshovedstaden Kherson 33 centimeter. Det svarer til det niveau, der blev målt, før dæmningen blev ødelagt.

Det oplyser Ukraines kriseberedskab på beskedtjenesten Telegram.

Det var den 6. juni, at den store Nova Kakhovka-dæmning blev udsat for en sprængning, så den kollapsede.

Enorme mængder vand begyndte at fosse ud i landområderne langs Dnepr-floden og udløste en storstilet humanitær og miljømæssig katastrofe.

Nova Kakhovka-dæmningen består af et 30 meter højt og 3,2 kilometer langt murværk, der afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt dæmningen.

Som følge af kollapset er Kakhovka-reservoiret ifølge ukrainske redningsarbejdere udtørret.

/ritzau/dpa