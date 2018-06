Varme aflyser togtrafik mellem Göteborg og Stockholm

8000 togpassagerer bliver ramt, når Trafikverket lukker et stykke skinner mellem Göteborg og Stockholm.

Det er i disse dage for varmt til at køre på en del af strækningen mellem den svenske hovedstad Stockholm og landets næststørste by Göteborg. Trafikverket, der står for skinnenettet, har besluttet at lukke en strækning mellem Göteborg og Stockholm på grund af varme i skinnerne. Lukningen forventes at påvirke 8000 rejsende.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Trafikken stoppes fredag aften klokken 21 og genoptages først mandag morgen klokken seks, oplyser SJ, der kører togene.

SJ's pressetjeneste oplyser ifølge TT, at selskabet har fået lov at sende to tog fra Stockholm fredag aften klokken 19.15 og 20.16.

Problemet ligger på en strækning mellem Göteborg og Herrljunga, der er en lille by på 4000 indbyggere midt i Sverige lidt nord for Göteborg.

Her har varmen forårsaget "omfattende forvrængninger i sporene", der derfor ikke er kørbare ifølge Trafikverket.

Normalt ville den meste togtrafik blive ledt af västra stambanan (Vestre hovedbane, red), men her udføres i weekenden vedligeholdelse. Derfor var det planen, at togtrafikken skulle på den mindre bane, der blandt andet går gennem Herrljunga.

- Der er absolut risiko for afsporing, og derfor siger vi stop. Sikkerheden må prioriteres før alt andet, siger Trafikverkets pressechef, Bengt Olsson.

- Sommerperioden er den periode, hvor vi kan arbejde med vedligeholdelse, men det er samtidig en udfordring med vældig høje temperaturer. Det er hele tiden en balancegang mellem, hvad vi tror, at vi har tid til at klare, og hvilke begrænsninger naturen sætter, siger han videre.

Det svenske nyhedsbureau, TT, bemærker sig, at weekendens store arrangementer inkluderer landskampen mellem Sverige og Danmark afholdes i Stockholm lørdag.

Her opfordrer SJ rejsende til at vælge andre transportmidler om muligt. Imens arbejder SJ på en alternativ løsning.

- Vi er i dialog med Trafikverket for at finde den bedst mulige løsning, men indtil videre har jeg intet svar på, hvordan vi løser det, siger Stephan Ray, der er pressetalsmand for SJ.

- Det kom med kort varsel, og vi har meget store arrangementer, der kræver mange busser. Så udgangspunktet for at finde en erstatning er svært.

Alle berørte rejsende kan få deres penge tilbage eller bestille en anden rejse til samme værdi.

MTR-lyntogstrafikken mellem Göteborg og Stockholm påvirkes umiddelbart ikke. Her havde togselskabet allerede valgt at stoppe lyntogene i Herrljunga og køre de rejsende videre i bus som følge af renoveringen af västra stambanan.

