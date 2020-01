Varmedyk i Australien mindsker risiko for nye naturbrande

Efter lørdag med over 40 graders varme og nyt dødsoffer er et vejrskifte søndag sat ind i sydøst-Australien.

Et vejrskifte med køligere temperaturer er søndag sat ind i det sydøstlige Australien, som hærges af hundredvis af naturbrande.

Lørdag var det mange steder over 40 grader varmt, og det skønnes, at hundredvis af boliger gik op i røg i delstaterne New South Wales og Victoria. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Søndag eftermiddag lokal tid er det til sammenligning omkring 25 grader varmt i Sydney. De kommende dage er der endda mulighed for lidt let regn i kystnære områder.

En 47-årig mand mistede lørdag livet, da han forsøgte at beskytte en vens landejendom i New South Wales mod flammerne. Det bringer antallet af døde i forbindelse med naturbrandene op på 24 personer.

Masseevakueringer af turister og beboere i områder nær brande, som er ude af kontrol, har ifølge myndighederne angiveligt forhindret yderligere tab af menneskeliv.

Søndag er der fortsat omkring 150 naturbrande i New South Wales og "snesevis" i Victoria.

/ritzau/