Varmere verdenshave truer kongepingvinen

Inden for dette århundrede skal størstedelen af verdens kongepingviner finde nye levesteder, hvis ikke de skal stå over for udryddelse.

I animationsfilmen "Happy Feet" danser pingvinerne glade og ubekymrede rundt.

Men virkeligheden er en anden for kongepingvinerne ved Antarktis.

Stigende temperaturer grundet klimaforandringer betyder, at størstedelen af verdens kongepingviner skal finde nye øer at leve og avle på. Ellers risikerer de at blive udryddet.

En undersøgelse fra tidsskriftet Nature Climate Change forudser, at hvis klimaforandringerne fortsætter som nu, vil 70 procent af verdens godt 1,5 millioner avlspar forsvinde eller skulle finde nye steder at leve inden for dette århundrede.