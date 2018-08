Italien er langtfra alene: Europas broer og veje er i dårlig forfatning

Katastrofen i Genova i Italien har fået resten af Europa til at kaste et kritisk blik på egne infrastrukturer. Siden finanskrisen har mange lande investeret mindre i vedligeholdelse

Hvis man kører ned gennem Tyskland på en af Europas hovedfærdselsårer, motorvej A1, og når frem til Leverkusen, vil man opdage, at på broen over Rhinen er man pludselig fri for lastbiler. Sådan har det været siden 2012, da de tyske myndigheder fandt ud af, at byens Rheinbrücke var i fare for at falde sammen.

Tung trafik må finde andre veje, selvom det er midt i Ruhrdistriktet, og en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen giver trafikkøer – og byen bruger flere millioner af euro om året i indtægt fra fartkontroller. Først for nylig blev de første spadestik taget til en afløser for den mere end 50 år gamle bro.

Som i Italien, hvor den netop sammenstyrtede Morandi-bro i Genova kun var en af flere hundrede, hvis ikke tusinder af vaklende broer, har også Tyskland mange sorte punkter på det infrastrukturelle landkort. Og det samme gælder adskillige steder i Europa. Den årlige rapport fra den europæiske investeringsbank EIB, der kom i november, slog fast, at EU-landene bruger alt for få penge på infrastruktur. Det var dér, der blev sparet, da den finansielle krise ramte, og det bliver der stadig. Der bliver nu brugt omkring en femtedel mindre på infrastruktur i Europa end før krisen.

Det koster dyrt i den sidste ende, fordi en infrastruktur, der halter, er med til at forhindre vækst. Som i Leverkusen. Ifølge den tyske tv-kanal ARD/Das Erste siger områdets transportvirksomheder, at det koster dem knap 10 millioner euro ekstra om ugen, at de ikke kan køre over broen. I tidstab, mandskabstimer og øget brændstofforbrug.

Marcus Hover fra VVWL, en lokal transportorganisation, sagde sidste år til den britiske avis Financial Times, at broen i Leverkusen er et ”monument over krisen i tysk infrastruktur”, og dens tilstand en ”advarselslampe” for landet.

Det tyske institut Difu anslog i 2016, at 15 procent af landets broer burde genopføres. I det tyske magasin Der Spiegel konkluderedes det for nylig tilsvarende, at 12,4 procent af landets broer er i dårlig stand. I nabolandet Frankrig kom der i juli en rapport, som konstaterede, at landets veje generelt var blevet dårligere, især broer og viadukter. En tredjedel har brug for reparationer, og omkring syv procent er i så alvorlig forfatning, at der er risiko for kollaps.

I Holland siger transport-interesseorganisationen TLN ifølge den britiske avis The Guardian, at 14 broer er i uacceptabel stand og risikerer at falde sammen. TLN mener, at alle tunneler og motorvejsbroer fra 1960’erne og 1970’erne er ved at være slidt op. Fuldkommen som i Italien, hvor ikke kun Morandi-broen, men hundreder af andre broer og viadukter fra 1950’erne og 1960’erne nu begynder at blive livsfarlige. Og listen er længere. I Bulgarien har regeringen lige annonceret, at 211 af landets broer har brug for hurtig indgriben, mens man i Belgien har konstateret, at mindst to broer i Bruxelles i hast bør udbedres, mens i alt 80 er sat under forhøjet opsyn, skriver den lokale avis De Standaard.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, var hurtigt ude med anklager mod EU’s budgetregler efter Genova-tragedien.

”Italien skal være i stand til at bruge penge på at sikre floder, skoler, motorveje og hospitaler, uden at nogle skøre europæiske begrænsninger forhindrer det. Italienernes sikkerhed kommer først,” skrev han på Twitter.

Men Kommissionen svarede igen og henviste til, at EU ikke har forhindret Italien i at sikre sine trafikårer. Tværtimod.

”EU har opfordret til investeringer i infrastruktur i Italien,” sagde talsmand Christian Spahr i torsdags.

Ifølge Kommissionen har Italien modtaget 2,5 milliarder euro (19 milliarder kroner) til infrastrukturarbejder i 2014-2020, og så sent som i april godkendte EU en særlig plan for investeringer for 8,5 milliarder euro (63 milliarder kroner). Budgetreglerne kan være fleksible, hvis et medlemsland udpeger specielle prioriterede områder, for eksempel infrastruktur.

Morgenavisen Jyllands-Posten skrev for nogle dage siden, at halvdelen af de kommunale broer i Danmark er i dårlig stand. 3600 mindre broer trænger til vedligeholdelse og reparation. Et brokollaps som i Genova kan dog ikke ske i Danmark, vurderede en ekspert.