Vejen mod topmødet

* 9. maj: Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, ankommer til Nordkorea og færdiggør dagsordenen for mødet mellem Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un.

* 10. maj: Donald Trump meddeler på Twitter, at han vil mødes med Kim Jong-un 12. juni i Singapore.

* 15. maj: USA gennemfører en planlagt militærøvelse med Sydkorea. Det fremprovokerer nordkoreanske reaktioner og aflysning af et møde med Sydkorea.

* 24. maj: Via det statslige nyhedsbureau KCNA oplyses det, at Nordkoreas atomanlæg i Punggye-ri er ødelagt. Ifølge Nordkorea sker det som en del af en atomnedrustning.

* 24. maj: Donald Trump aflyser topmødet mellem de to ledere og begrunder det med "fjendtlighed" i nordkoreanske udtalelser.

* 1. juni: Efter et møde med nordkoreansk udsending bekræfter Donald Trump, at der bliver et topmøde i Singapore 12. juni.

Kilde: Reuters

/ritzau/