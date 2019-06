Vejen til brexit

* 23. juni 2016 beslutter et lille flertal af briterne ved en folkeafstemning, at Storbritannien skal forlade EU (brexit).

* Stemmefordelingen er 51,9 procent mod 48,1 procent.

* Den britiske regering påkalder sig i foråret 2017 artikel 50 i Lissabon-traktaten, som giver to år til at finde en mindelig løsning på det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

* Den periode udløber 29. marts i år.

* May, som ikke kan få sin brexitplan gennem parlamentet i London, anmoder 5. april om at få den britiske udtræden udsat til 30. juni.

* På et EU-topmøde 10. april afgør de 27 øvrige EU-lande, at fristen skal forlænges til 31. oktober, og at briterne skal deltage i valget til Europa-Parlamentet i maj.

Kilde: AP, Reuters

/ritzau/