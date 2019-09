Vejen til en ny EU-Kommission

* Tirsdag 10. september løftede Ursula von der Leyen sløret for sit kommissærhold og rollefordelingen i den kommende EU-Kommission.

* Kommissærkandidaterne skal i perioden 30. september til 8. oktober møde til høringer i relevante udvalg i Europa-Parlamentet.

* EU-Parlamentet skal herpå stemme om hele kommissærkollegiet. Det har, siden parlamentet fik denne rolle i 2004, været sådan, at en eller flere kandidater må skiftes ud for at opnå parlamentets endelige accept.

* På et EU-topmøde 17-18. oktober skal stats- og regeringscheferne formelt godkende kommissærkollegiet.

* 1. november indleder Ursula von der Leyens hold af kommissærer arbejdet. Hendes mandat løber til 31. oktober 2024.

Kilder: EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

/ritzau/