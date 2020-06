Vejen til USA's kongres

* Valget til Kongressen i USA finder sted 3. november, samme dag som præsidentvalget.

* Samtlige 435 pladser i det ene kammer, Repræsentanternes Hus, er på valg. En tredjedel af de 100 pladser i det andet kammer, Senatet, er også på valg.

* Tirsdag var der primærvalg i staterne Kentucky, New York og Virginia for at udvælge kandidaterne.

* I dag udgør de demokratiske politikere et flertal på 233 mod 197 republikanere i Repræsentanternes Hus. Derudover er der fire ledige pladser og et medlem af Det Libertarianske Parti.

* I Senatet har Republikanerne i dag et flertal på 53 af de 100 pladser. Demokraterne har 45 pladser.

* Ved valget i november er 33 pladser i Senatet på valg samt to pladser, der tilhørte nu afdøde senatorer. Republikanerne skal forsvare 23 pladser, mens Demokraterne har 12 pladser på valg.

/ritzau/