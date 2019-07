Vejene er skyllet væk: Nødhjælp i Nepal kan ikke komme frem

Udfordringen er at nå de hårdest ramte områder, da vejene er helt eller delvist væk, siger landechef i Nepal.

Oversvømmelserne i Nepal har vasket de - i forvejen udsatte veje - helt eller delvist væk.

Det er derfor vanskeligt at komme rundt i landet, vurdere oversvømmelsernes omfang og komme frem med den fornødne nødhjælp.

Det fortæller Jenny Oskarsson, der er landechef i Nepal for Folkekirkens Nødhjælp. Tirsdag aften lokal tid befinder hun sig i landets hovedstad Kathmandu.

Som en del af et team på 30 medarbejdere fra Folkekirkens Nødhjælp arbejder hun sammen en lang række nødhjælpsorganisationer og lokale myndigheder for at få et overblik over oversvømmelsernes omfang.

Monsunregnen har indtil videre kostet 78 mennesker livet, mens 32 er meldt savnet. Hertil kommer 16.500 familier, der er drevet fra hus og hjem på grund af de store vandmasser.

Men ifølge Jenny Oskarsson skaber oversvømmelserne flere udfordringer end dem, som man ser lige nu.

- Mange kilder til drikkevand er lige nu forurenet. Det vil tage tid at rengøre, og selv når arbejdet begynder, vil det tage tid. Det øger risikoen for udbrud af forskellige sygdomme, siger hun.

Midt i kampen mod vandmasserne finder hun dog lyspunkter. Hun fremhæver, at nepaleserne på baggrund af de naturkatastrofer, som har ramt landet tidligere, har lært at hjælpe hinanden.

- Midt i katastrofen ser man solidariteten i befolkningen.

- De er utrolig hjælpsomme mod hinanden. Alle gør, hvad de kan og er i stand til. De, som har noget, forsøger at hjælpe andre.

Hun omtaler situationen i Nepal som "yderst vanskelig" og vurderer, at selv om vandet ikke stiger yderligere, så vil folk ikke kunne drage tilbage, da regnen og oversvømmelserne har ødelagt mange hjem.

Nepals nationale katastrofeberedskab advarer, ifølge Jenny Oskarsson om, at oversvømmelserne kan brede sig og påvirker flere områder i Nepal.

- Hvis krisen spreder sig til nye geografiske området, vil det betyde, at alle lokale borgere såvel som nødhjælpsorganisationer vil blive testet endnu hårdere, siger hun.

/ritzau/