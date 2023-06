Vejrfænomenet El Niño lander og øger risiko for ekstremt vejr

Det særlige vejrfænomen El Niño, der længe har været ventet, er opstået.

Det oplyser den amerikanske vejrtjeneste NOAA torsdag.

Fænomenet risikerer blandt andet at udløse tropiske cykloner i Stillehavet, voldsomt nedbør i Sydamerika og tørke i Australien.

- Afhængigt af styrken kan El Niño have forskellige indvirkninger - blandt andet øget risiko for massivt nedbør og tørke på bestemte steder rundtom i verden, siger klimaforskeren Michelle L'Heureux på NOAA's hjemmeside.

El Niño udløser en række vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden. Det landede senest i 2018 og 2019.

Klimaforskere har i månedsvis spået, at en ny El Niño var på trapperne.

Tidligere på ugen advarede Australien om, at El Niño ville give varme og tørrere vejr i landet, der i forvejen er udsat for voldsomme skovbrande.

El Niño ventes at kunne udløse rekordhøje temperaturer.

- Klimaforandringer kan både forværre eller mindske effekterne af El Niño.

- For eksempel kan El Niño føre til nye temperaturrekorder. Særligt i områder, hvor man allerede oplever høje temperaturer under El Niño, lyder det fra Michelle L'Heureux fra NOAA's klimaforudsigelsescenter.

Det er typisk året efter El Niños ankomst, at der opstår usædvanligt høje temperaturer. Det vil sige, at 2024 meget vel kan blive rekordvarm.

Forskere holder generelt øje med, om temperaturen globalt stiger med over 1,5 grader i forhold til førindustriel tid.

Parisaftalen fra 2015 har et mål om at begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2 grader og helst ikke mere end 1,5 grader.

NOAA annoncerer El Niños ankomst, når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav har været 0,5 grader højere end normalt i den foregående måned. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/