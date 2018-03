Velforberedt Putin overraskede dansk direktør ved besøg

Vladimir Putin sætter kurs mod ny præsidentperiode i Rusland. Det viser flere valgstedsmålinger søndag aften.

Da Vladimir Putin, som har sat kurs mod endnu en periode som Ruslands præsident, besøgte Danmark i 2011, overraskede han på flere parametre.

Det fortæller daværende Dong-direktør Anders Eldrup. Han er blandt de få danskere, der truffet den russiske leder.

- Jeg har mødt lignende personer før, men det specielle var, at han tilsyneladende var bedre forberedt, end man normalt er, siger han.

Mødet foregik i Statsministeriet, hvor Eldrup og en lille skare af udvalgte danske erhvervsfolk var inviteret.

Men til trods for den stramme tidsplan og korte samtale, som direktøren fik med Putin, der dengang var premierminister, formåede han at overraske.

- Jeg kom lidt langt nede i rækken og var egentlig forberedt på, at han nok ikke kunne skille det ene fra det andet.

- Så jeg fortalte, hvem jeg var, og hvor jeg kom fra. Så svarede han "jamen det ved jeg godt", fortæller Eldrup.

Scenariet gentog sig samtalen igennem, og næsten ligegyldigt hvad der blev sagt, var Putin inde i sagerne, fortæller Eldrup, der nu er bestyrelsesformand i selskabet offshoreenergy.dk.

Han var meget velforberedt, lyder vurderingen. Men det var ikke det eneste tidspunkt, at han overraskede.

Dagen efter mødet holdt præsidenten en tale. Her viste han en side af sig selv, der ifølge den daværende direktør var ganske anderledes end forventet.

- Man oplever ham normalt som værende lidt stiv og formel, men her tog han altså andre sider i brug.

- Han slappede meget af og holdt ind i mellem en ret sjov tale og var frigjort fra det manuskript, han havde med sig, siger bestyrelsesformanden.

Flere valgstedsmålinger viser ifølge flere nyhedsbureauer, at Putin har fået et stykke over 70 procent af stemmerne ved præsidentvalget.

Dermed er han klar til sin fjerde periode som præsident af det kæmpestore land, der løber frem til år 2024.

Når perioden udløber, er det kun Josef Stalin, der har siddet længere tid end Putin på lederposten i Moskva.

/ritzau/