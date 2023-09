Venedig vedtager forsøg med entrébillet for dagsturister

Venedigs byråd har tirsdag aften vedtaget at afprøve et omdiskuteret billetsystem, hvor dagsturister bliver pålagt at betale entré til byen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Forsøget skal begynde i foråret 2024.

Formålet er at nedbringe den omfattende mængde turister, der hvert år rejser til den kendte italienske kanalby.

Byen oplevede før coronapandemien omkring 100.000 besøgende om dagen.

Billetsystemet har længe været debatteret, og kritikere mener ikke, at det vil have nogen særlig effekt på turiststrømmen.

Systemet vil fra foråret 2024 blive benyttet på 30 forskellige dage, hvor det vurderes, at særligt mange turister planlægger at besøge byen. Disse dage vil det koste fem euro, cirka 37 kroner, for endagsturister at tage til byen.

Billetsystemet vil hverken omfatte børn under 15 år eller folk, der bor, arbejder, studerer eller er født i Venedig. Turister, der har tænkt sig at overnatte i byen, slipper også for at betale for at få adgang.

Forslaget er vedtaget, efter at FN's organisation for kultur, Unesco, anbefalede at tilføje Venedig til en liste over verdensarvsområder i fare.

Det gjorde Unesco, efter at organisationen vurderede blandt andet masseturisme som problematisk for Venedig.

- Det her er et første skridt, sagde Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro, under tirsdagens debat om det nye billetsystem.

Ikke alle har dog været imponeret over systemet.

- Det her kommer ikke på nogen måde til at afskrække nogen fra at besøge Venedig, siger byrådsmedlemmet Alessandro Baglioni ifølge AFP.

Et andet medlem, Gianfranco Bettin, tilføjer:

- 50 euro havde måske gjort en forskel.

Sidste år overnattede omkring 3,2 millioner turister i Venedigs historiske bymidte. Det tal inkluderer ikke de mange endagsturister.

Venedig kom på Unescos verdensarvsliste i 1987.

/ritzau/