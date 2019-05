Venezuela efterforsker syv Guaidó-støtter efter oprør

Syv oppositionspolitikere er mistænkt for at "forråde fædrelandet" efter forsøg på oprør i Venezuela.

Højesteret i Venezuela har tirsdag iværksat en efterforskning af en række af landets oppositionspolitikere.

Det sker efter et mislykket oprør mod landets præsident, Nicolás Maduro.

Den øverste domstol i Venezuela oplyser, at politikerne blandt andet er mistænkt for at "forråde fædrelandet" og for at "anspore til oprør".

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, meddelte tidligt om morgenen tirsdag den 30. april i en video på Twitter, at han havde sikret sig støtte fra soldater fra Venezuelas væbnede styrker.

Han opfordrede i samme ombæring det venezuelanske folk til at gå på gaden for at gøre oprør mod præsident Maduro.

Det lykkedes dog ikke for Guaidó at samle opbakning om sit oprør, og militæret i Venezuela støtter officielt fortsat Maduro.

- Der var personer, som ikke holdt deres løfte, men det betyder ikke, at de ikke snart vil gøre det, siger Guaidó natten til tirsdag dansk tid.

En liste over de politikere, der bliver efterforsket for at støtte Guaidós oprør, viser, at der er tale om seks personer. Blandt dem er de prominente oppositionspolitikere Henry James Allup og Luis German Florido.

USA og en lang række EU-lande - herunder Danmark - støtter Juan Guaidó, der har udnævnt sig selv som præsident i Venezuela.

Guaidó mener, ligesom de lande, der støtter ham, at valget i maj 2018, hvor Maduro vandt, var ulovligt og præget af omfattende valgsvindel.

Venezuela befinder sig både i en stor politisk og humanitær krise.

Tirsdag har EU's udenrigschef, Federica Mogherini, meddelt, at en delegation af højtstående embedsfolk er på vej til Venezuelas hovedstad, Caracas.

Her skal de foreslå løsninger på den tilspidsede situation i landet.

Fem personer mistede livet i oprøret, der blev skudt i gang 30. april. Endnu flere blev sårede, og 233 blev anholdt.

