Venezuela kæmper med total opløsning indefra

18 års socialisme er kørt helt af sporet i Venezuela med et økonomisk kaos, hvor verdens højeste inflation hver dag forstærker den tiltagende humanitære krise. I takt med fødevaremanglen og stigende protester skruer regeringen bissen på

”Her taler vi ikke dårligt om Chávez”, står der på officielle skilte ved paskontrollen i Caracas’ lufthavn. Onde tunger – og folkemunde – vil vide, at grundlæggeren af Venezuelas caribiske socialisme, Hugo Chávez, med sin død i 2013 efterlod en tung arv til de 32 millioner venezuelanere. Caracas’ lufthavn er mennesketom. Venezuela er i dag politisk og økonomisk en ø i Sydamerika.

Senest har nabolandene Colombia, Brasilien og Argentina lukket deres flyruter til Caracas på linje med flyselskaber fra USA og Europa. Flyruterne lukker i mangel af passagerer og på grund af den venezuelanske regerings restriktioner. Den tidligere turistdestination er fuldstændig rømmet for turister som på Isla Margarita-øen, der frem til for få år siden modtog charterfly efter charterfly med udenlandske gæster.

Venezuelas socialistiske regering hævder selv, at det er konsekvenserne af en økonomisk krig, som en ikke helt veldefineret alliance mellem USA, Europa og den hjemlige opposition driver mod landets såkaldte bolivarianske revolution.

Verdensbankens tal siger, at Venezuela på fjerde år har haft en årlig minusvækst på 10-15 procent og verdens højeste inflation på i år reelt 700 procent med stor risiko for at løbe helt løbsk og blive til såkaldt hyperinflation. Kombinationen af stagnation og inflation, kaldet stagflation, er fatal for Venezuela undtagen partitoppen, militæret og de rigeste samfundslag. Landets olieproduktion er på få år faldet fra knap tre millioner til i dag 1,8 millioner olietønder om dagen. Oliesektoren forfalder som de andre sektorer i Venezuela på grund af manglende hjemlige og ikke mindst udenlandske investeringer. Socialismen har gjort sit til at jage dem på porten med diverse nationaliseringer og eksproprieringer.